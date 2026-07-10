Çorum'un Uğurludağ ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi İsmail Vural (72) hayatını kaybetti.

Kıbrıs gazisinin cenazesi, yarın öğle namazına müteakip Yeni Camide kılınacak cenaze namazından sonra Uğurludağ Mezarlığında toprağa verilecek.

İl Genel Meclisi üyeliği ve üç dönem muhtarlık yapan Kıbrıs gazisi için Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun bir taziye mesajı yayınldı.

Torun; "Ömrünü memleketine hizmete adayan, kıymetli büyüğümüz İsmail Vural’ı ebediyete uğurlamanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Siyasete adım attığım ilk günden itibaren hiçbir zaman desteğini esirgemeyen, hiçbir karşılık beklemeden her zaman yanımda duran, vefası ve dava arkadaşlığıyla gönlümüzde müstesna bir yer edinen İsmail ağabeyimizi unutmayacağız. Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm hemşehrilerimize sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.