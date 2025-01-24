Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile 24 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan karar kapsamında Kırıkkale Delice - Çorum Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi kapsamında acele kamulaştırma yapılacağı ilan edildi.

Yayımlanan karar metninde "Kırıkkale (Delice)-Çorum Yüksek Standartlı Demiryolu Projesinin belirlenen iş programına ve taahhüt edilen sürelere uygun şekilde tamamlanması amacıyla, Proje kapsamında ihtiyaç duyulan ve ekli krokide gösterilen güzergaha isabet eden taşınmazlar ile üzerlerindeki muhdesatin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi gereğince karar verilmiştir. ifadeleri yer aldı.