Sinan Demir, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

"Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkan Yardımcılığı görevimden ve parti üyeliğimden, bugün itibarıyla kendi irademle istifa etmiş bulunmaktayım. Çorum Belediyesi Meclis Üyesi görevimi ise bağımsız olarak sürdürmeye devam edeceğim." diyen Sinan Demir, hiçbir arkadaşına karşı kırgınlığının olmadığını belirterek, "Aldığım bu karar tamamen kendi vicdanımın, merhametimin ve aklımın bir sonucudur" dedi.

Sinan Demir açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Biz Çorumluyuz; Çorum’da doğduk, Çorum’da büyüdük ve ömrümüzü yine bu şehirde tamamlayacağız. Çorum’un gelişmesi, halkımızın daha iyi hizmet alması ve şehrimizin geleceği için bundan sonra da yorulmadan, usanmadan çalışmaya devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi el ele, omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz.

Partiden ayrılma sebebim yalnızca iş yoğunluğum nedeniyle yeterli zamanı ayıramayacak olmamdır. “Partiden ayrıldım” diyerek kimseyi zan altında bırakmak ya da herhangi birine gölge düşürmek, benim vicdanımda ve merhametimde doğru bulduğum bir davranış değildir. Kimse bu kararın altında başka bir anlam aramamalıdır.

Hedefimiz, inandığımız değerler çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik yapısı ve ay yıldızlı bayrağımızın altında dostça, kardeşçe ve insanca yaşamaktır. Seçim döneminde bize destek veren, oy veren tüm hemşehrilerimizin yüzünü kara çıkarmamak için aynı kararlılıkla hizmet etmeyi sürdüreceğim.

Siyasi hayatıma, kendi inandığım hedefler doğrultusunda bağımsız olarak devam edeceğimi tüm Çorum halkına saygıyla arz ederim."