Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şubesi’nin 15. Olağan Genel Kurul Toplantısı, bugün dernek binasında gerçekleştirildi.
Yapılan genel kurul sonucu Uğur Demirer, güven tazeleyerek yeniden Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şubesi’nin başkanı seçildi.
Genel kurulda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.
Genel kurulda, derneğin yaptığı faaliyetler ve gelecek döneme ilişkin yol haritası ele alındı.
Genel kurula CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, CHP Çorum Belediye Başkan Adayı Hasan Levent Çöphüseyinoğlu ve dernek yöneticileri ile üyeler katıldı.
Editör: Yüksel Basar