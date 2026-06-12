Arca Çorum FK’nın Manisa FK’nın milli futbolcusu Ayberk Karapo ile anlaştığı belirtildi. 21 yaşındaki genç sağ bek Ayberk Karapo'nun transferi konusunda Süper Lig'in yeni temsilcilerinden Çorum FK ile prensip anlaşmasına vardı.

Ümit Milli Takım forması giyen Ayberk'in transferinden siyah-beyazlı kulübün 1.4 milyon euro bonservis bedeli elde edeceği bildirildi. Altınordu'da futbola başlayıp, Manisa ekibinin altyapısında oynadıktan sonra 2022'de profesyonel sözleşme imzalayan Ayberk, 2024-25 sezonunu kiralık olarak Süper Lig temsilcisi Çaykur Rizespor'da geçirdi. Geçen sezon yuvaya dönen genç savunmacı 1'inci Lig'de 34 müsabakada görev yaptı.