Ankara-Kırıkkale -Çorum- Samsun Hızlı Tren Hattı’nın 120 km’lik Kırıkkale (Delice)-Çorum etabının temel atma töreninde konuşan Çorum Valisi Ali Çalgan, demiryolu ile birlikte Çorum sanayisinin daha da gelişeceğini söyledi.

Demiryolunun önemine vurgu yapan Çalgan; "İnsanlık tarihinin başlangıcından bu yana demiryolları her zaman çok önemli olmuştur. Ulaşım sadece bir yerden bir yere gitmek değildir. Aynı zamanda insanları, şehirleri, kültürleri ve ekonomileri buluşturan en önemli yoldur. Bugün temelini atacağımız demiryolu hattı şehrimizi Türkiye'nin dört bir yanında değil, aynı zamanda küresel pazarlara taşıyacaktır." dedi

Demir yolu yatırımı sadece bir altyapı yatırımı olmaktan çok daha fazlası anlamına geldiğini ifade eden Vali Çalgan; "Çorum 7 bin yıllık geçmişi olan bir şehir. Bu şehirde UNESCO Dünya Mirası Listesinde olan mesire alanları bulunmaktadır. Bir dönemin en güçlü devleti olan Hititlerin başkenti Hattuşa topraklarımızda bulunmaktadır. Bu haliyle Çorum gelecekte çok büyük turizm potansiyeli olan kenttir. Sanayi olarak çok sağlam bir altyapıya sahibiz. Demiryolu ile birlikte Çorum sanayisi daha da gelişecektir." şeklinde konuştu