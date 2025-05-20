75 milyar lira bütçeli Delice-Çorum Yüksek Hızlı Tren Projesi'nde tünel çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

ÇALIŞMALAR HIZLI BİR ŞEKİLDE İLERLİYOR

Koparan mevkiindeki T-5, T-6 ve T7 tünellerindeki kazı çalışmaları ile ilgili bilgi veren Tüneller Şefi Alican Anıl, bu 3 3 kilometrelik uzunluğunda olduğunu belirterek, tünel portal ve zemin çalışmalarının hızlı bir şekilde ilerlediğini söyledi.

(T-6 TÜNELİNİN YAPILACAĞI KISIM)

250 PERSONELLE SAHADAYIZ

Toplam 250’ye yakın personelle sahada olduklarını aktaran Alican Anıl, projenin Delice hattındaki T-2 ve T3 tünellerinde de çalışmaların başladığını aktardı.

200 kilometre hızla çalışacak şekilde tasarlanan hızlı tren hattı, toplamda 120 kilometrelik bir güzergâhı kapsıyor.

(T-5 TÜNELİ)

5 İSTASYON YER ALIYOR

Hattın yapım süresi 1800 iş günü olarak öngörülüyor. Yeni hat üzerinde toplam 5 istasyon ve 1 sayding yer alacak. İstasyonlar; Kırıkkale-Delice yolcu ve yük istasyonu, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi yük istasyonu, Sungurlu yolcu istasyonu, Çorum yük istasyonu ve şehir merkezine 700 metre mesafede konumlanacak olan Çorum yolcu istasyonu olarak planlandı.

(T-7 TÜNELİ)