Vakıf 19 Mütevelli Heyet Toplantısı Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Vakıf 19 Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan, Çorum’un en temel sorunlarından ve ihtiyaçlarından olan demiryolu ile havaalanının şehir için olmazsa olmazlarında olduğunu belirterek, tüm Çorumluların sahip çıkması gerektiğini söyledi.

‘ARTIK YETER, VERİLEN SÖZLERİ TUTUN’

Sanayi, turizm ve üniversitenin gelişimi için ulaşımının da önemli olduğuna değinen Alper Bilan, “Artık verilen sözler tutulmalı. Vakıf 19 olarak bu konularda elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Çorum çoktan hak ettiği bu yatırımlara bir an önce kavuşturulmalı. Herkes elini taşın altına koymalı. Bu konular Çorum için bir gurur meselesidir. Bu yatırımları sanayimizle turizm alanlarımız ve ihracatımızla bulunduğumuz bölgenin en güçlü ili olarak çok hak ediyoruz” ifadelerini kullandı.