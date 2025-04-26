Merkezi Çorum’da olan 1994 yılından beri eğitim camiasına hizmet veren Deneyim Koleji’nin Osmancık şubesi 2025-2026 sezonunda öğrencilerine hizmete vermeye başlayacak.

Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise olarak eğitim-öğretime hayatına başlayacak olan Deneyim Koleji Osmancık Şubesinin bölgede eğitim için önemli katkıda bulunacağı belirtildi.

Deneyim Koleji Kurucu Temsilcisi Mustafa Şimşek, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında öğrencilerle ve velilerle Osmancık’ta buluşmanın mutluluğu içerisinde olacaklarını belirterek, “Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimiz devletine milletine bağlı bireyler olacaktır. Atatürk sevgisiyle millet sevgisiyle yetişmiş çocuklar olacaklar” dedi.

Şimşek, Deneyim Koleji’nde açık fikirli, insana saygılı, topluma karşı sorumluluklarının farkında olan gerçek anlamda vatandaş olacak geleceğe liderlik edecek bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Nitelikli eğitim almanın her çocuğun hakkı olduğunu dile getiren Şimşek, “Osmancık şubemiz ile de bölgemizdeki çocuklarımız geleceği inşa edecek yepyeni bakış açılarıyla yaşadıkları ülkeyi ve dünyayı güzelleştirecek yenilikçi fikir ve buluşmalarıyla insanlığa katkı sağlayacak bireylerdir. Nitelikli eğitim almak her çocuğun en temel hakkıdır. Bu anlayıştan yola çıkarak yenilikçi vizyonumuzu ve eğitimde kalite anlayışımızı ülkemizin her köşesinde ulaştırmanın vatanımıza ve milletimize karşı en önemli sorumluluğumuz olduğunun bilincindeyiz.” ifadelerine yer verdi.