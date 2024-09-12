Denizbank ile imzalanan işbirliği protokolünün ardından Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın tarafından imza törenine katılan Denizbank heyetine forma ve plaket takdim edildi.

Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın ve Asbaşkan Yusuf Kanıcı, Denizbank Karadeniz Bölge Müdürü Barış Demirağ’a, Denizbank Çorum Gazi Caddesi Şube Müdürü Recep Hilmi Kahraman’a, Denizbank Ödeme Sistemleri Kredi Kartı Satış ve Performans Yönetim Bölüm Müdürü Halit Mert Bayraktaroğlu’na Çorum FK’ya vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür plaketi takdim etti. Başkan Yalçın ayrıca heyete üzerlerinde isimlerinin yazılı olduğu 19 numaralı Çorum FK forması da hediye etti.