Çorum Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, Ramazan Bayramı öncesi depremzede ailelerin çocuklarının yüzlerini güldürmek, acılarını hafifletmek amacıyla başlattıkları bisiklet kampanyasına destek veren Çorumlu tüm esnaf ve vatandaşlara teşekkür etti.

Her yaş grubu çocuklar için temin ettikleri bisikletleri Çorum Valiliği’ne teslim ettiklerini ve Vali Mustafa Çiftçi tarafından deprem bölgesinde yaşayan çocuklara bayram öncesi hediye edileceğini ifade eden Başkan Uzun, çocuklara bisikletlerini Allah’tan kazasız belasız sürmelerini temenni etti.

Necmettin Uzun ayrıca bisiklet kampanyası düzenlemelerinde kendilerine destek veren Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve ÇESOB Başkanı Recep Gür’e teşekkür etti.