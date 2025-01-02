Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı ile Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Delice-Sungurlu- Çorum arasında yapılacak olan hızlı tren ihalesinin yıl bitmeden yapılması nedeni ile teşekkür mesajı yayınladı.

MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Delice-Sungurlu-Çorum hızlı tren ihalesinden dolayı iki isme teşekkür etti. Vahit Kayrıcı, Delice-Sungurlu-Çorum hızlı tren inşaat ihalesinin gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, büyük katkılarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti.

Kayrıcı sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu görüşlere yer verdi: “Delice-Çorum hızlı tren hattı inşaat ihalesinin gerçekleşmesinden büyük memnuniyet duyduğumu belirtmek isterim. Bu önemli projenin olumlu sonuçlanmasında büyük katkısı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli Beyefendiye teşekkür ediyorum. Şehrimizin kalkınması ve gelişmesine, yatırımların şehrimizle buluşmasına olumlu katkılar sağlamaya devam edeceğiz. Delice-Sungurlu-Çorum hızlı tren hattı inşaat ihalesinin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum”

MUHSİN DERE’DEN TEŞEKKÜR

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere de bir mesaj yayınlayarak ihalenin yapılması nedeni ile memnuniyetini belirterek katkısı olan kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

“Delice-Sungurlu-Çorum hızlı tren hattı inşaat ihalesinin gerçekleştirildiğini büyük bir sevinçle öğrenmiş bulunmaktayız.” diyen Muhsin Dere, “Sungurlu Sanayisi ve Çorum için çok önemli bir gelişme olan bu yatırımın bir an evvel tamamlanıp vatandaşlarımızın kullanımına sunulması ümidindeyiz.

Bu yatırımın memleketimize kazandırılması hususunda başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli’ye, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Sungurlu'muz nezdinde, Çorum'umuza ve ülkemize hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.