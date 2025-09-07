İl Müftülüğü tarafından yaz Kur’an kursları öğrencileri arasında düzenlenen “Yazınla Yazıma Dokun” temalı anı yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

Yarışma Kur’an kurslarına katılan öğrencilerin dini, ahlaki, sosyal ve kültürel kazanımlarını kendi ifadeleriyle kaleme almalarına olanak sağlamak amacıyla düzenlemişti.

Bu yarışmada, öğrencilerin kurs süresince edindikleri değerleri ve unutulmaz hatıralarını yazılı hale getirerek Kur’an kurslarının manevi atmosferini kendi bakış açılarıyla yansıtmaları istendi.

Bu kapsamda Çorum’da düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri İl Müftü Yardımcısı Özlem Kalyoncu Şirin, Şube Müdürü Bünyamin Şahin ve Eğitim Uzmanı Rahmi Güccan tarafından verildi.

Yarışmada ilkokul kategorisinde Zeynep Eslem Hadık birinci, Sümeyye Türkmen ikinci, Alaattin Eren Ala üçüncü oldu.

Ortaokul kategorisinde ise Zehra Hadık birinci, Tuğba İlter ikinci, Belinay Keyvan üçüncü oldu.