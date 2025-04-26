Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Başkan Muhsin Dere, ziyaretle ilgili yaptığı paylaşımda, "Bilge Liderimiz, Genel Başkanımız Sn. Dr. Devlet Bahçeli Beyefendiyi makamında ziyaret ettim. Sn. Genel Başkanımıza, Sungurlu'muzda hayata geçirdiğimiz ve önümüzdeki süreçte hemşehrilerimizin hizmetine sunacağımız projeler hakkında bilgi verip Sungurlu'muzun selamlarını ilettim. Rabb'im; Türk Milletine hizmet edeceğiniz hayırlı, bereketli ömürler versin Sn. Genel Başkanım." ifadelerini kullandı.