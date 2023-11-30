Tahmini Okuma Süresi: dakika

AK Parti Çorum Belediye Başkan Aday Adayı Muhsin Dere, 4 mahalle muhtarlarını ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çorum Şubesi’ni ziyaret etti.

İlk olarak Buharaevler Mahallesi Ümit Patıroğlu, Akkent Mahallesi Muhtarı Necip Güler, Bayat Mahallesi Muhtarı Fikret Külcü ve Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir’i ziyaret eden Muhsin Dere, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, “Muhtarlarımızı ziyaret edip, kendileriyle mahallelerimizin sorunlarını ve çözüm yollarını istişare ettik. Muhtarlarımızla kuracağımız güçlü bağ ve samimiyetle Çorum’umuz için çalışacak ve üreteceğiz” dedi.

Dere’nin ikinci durağı ise Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çorum Şubesi oldu.

Şube Başkanı Muharrem Gül ve gazilerle sohbet eden Dere, “Gazilik şerefini onurla taşıyan büyüklerimizle sohbet edip çıktığımız bu yolda dualarını istedim.Bizleri misafir eden kahraman gazilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her zaman yanlarındayız” açıklamasında bulundu.