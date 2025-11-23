İskilip’te “Deri Hamamı” olarak bilinen ve Türkiye’de az sayıda örneği bulunan Selçuklu dönemine ait tescilli tarihi hamam ile ilgili İskilip Belediyesi girişimde bulunarak, turizme kazandıracak.

Yapının korunması ve ilçenin turizmine kazandırılması amacıyla belediye ile mal sahipleri arasında yürütülen görüşmelerde henüz bir ilerleme sağlanamadığı, Deri Hamamı’nın geleceği için belediyenin mevzuat çerçevesinde gerekli adımları atmaya hazırlandığı öğrenildi.

Türkiye’de örneği az bulunan bu yer altı Deri Hamamı’nın restore edilerek turizme kazandırılmasının kültürel miras açısından önemli bir kazanım olacağı değerlendiriliyor.