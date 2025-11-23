Genel kurulda üyelere hitap eden Türk Eğitim-Sen'in yeni Şube Başkanı Abdullah Güdek, konuşmasında görevi devraldığı Selim Aydın'a ayrı bir parantez açtı.

Sendikal mücadelelerinin bir bayrak yarışı olduğunu ifade eden Abdullah Güdek, Selim Aydın'a katkılarından dolayı teşekkür ederek, "Bu davayı dünden bugüne taşıyan tüm dava arkadaşlarımın , tüm fedakâr neferlerimizin alın teriyle yükselmiş bir mücadeledir. Bu noktada kıymetli başkanımız Selim Aydın’a bugüne kadar verdiği emek, gösterdiği liderlik, sendikamıza kattığı değer ve taşıdığı sorumluluğun hakkını layıkıyla vermesi sebebiyle gönülden teşekkür ediyorum. Kendisi, her zaman dik duruşuyla, ilkeli tavrıyla ve teşkilatına duyduğu sevgiyle bizlere örnek olmuştur.

Bu salonda bulunan herkes biliyor ki Selim Başkanımız, sadece bir yönetici değil; güven veren, yol gösteren, emek veren bir dava adamıdır. Kendisine şahsım ve teşkilatımız adına minnet duygularımı özellikle ifade etmek istiyorum. Sağ olun, var olun başkanım" dedi.

Konuşmasının devamında hedeflerinden bahseden Abdullah Güdek, şunları söyledi:

"Bugün burada, bayrağı devralmak ve bu onurlu göreve talip olmak için sizlerin huzurundayım. Adaylığım bir makam arayışı değil, bu büyük davaya omuz verme iradesinin bir yansımasıdır.

Amacım, sendikamızı daha güçlü, daha etkili, daha örgütlü bir yapıya kavuşturmak; üyelerimizin haklarını daha kararlı ve daha gür bir sesle savunmaktır.

Hedefimiz, eğitim çalışanlarının onurunu koruyan, sorunlarını çözmeye odaklanan, her bir üyemizi değerli ve güçlü hissettiren bir sendikal anlayışı daha da ileri taşımaktır. Birlik oldukça güçleniriz. Güçlendikçe etkimiz büyür. Etki büyüdükçe davamız ilerler.

Bu nedenle; siz değerli delegelerimizin desteğiyle, Türk Eğitim-Sen’in onurlu bayrağını daha yükseğe taşıyacağıma inanıyorum. Bu yolda birlikte yürüyeceğiz, birlikte başaracağız. Ne mutlu Türk Eğitim-Sen’liyim diyene. Ne mutlu Türk'üm diyene."