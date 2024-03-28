Bursa’da yapılan En İyi 16’lar Masa Tenisi Türkiye Şampiyonasında Çorum Gençlikspor’dan Derin Mülazım rakiplerinden iki yaş küçük olmasına karşın üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Türkiye genelinden en iyi 16’ların mücadele ettiği Türkiye Şampiyonasında Minik kızlar kategorisinde müadele eden Çorum Gençlikspor’dan Derin Mülazım yaptığı 15 maçtan 12’sini kazandı üçünü kaybetti ve toplam 27 puanla üçüncü oldu.

Fenerbahçe kulübünden Zeynep Duran 14 galibiyet bir mağlubiyet ile birinci aynı skorla Muğla Büyükşehir Belediyespor’dan Aybige Feride Üstündağ ise ikinci oldu. Bu kategoride Çorum Arenaspor’dan Burcu Asel Tuncer ise üç galibiyet 12 mağlubiyet ile 15. sırada yer aldı.

Küçük erkekler kategorisinde mücadele eden Çorum Belediyespor’dan Ali Aşnas Gül iki galibiyet on üç mağlubiyet ile 15. sırada yer aldı.

Gençlikspor MasaTenisi antrenörü Mesut Kuşgöz kendisinden iki yaş büyük rakipleri karşısında elde ettiği bu başarı ile çalışmalarının karşılığını aldıkları için son derece mutlu olduklarını belirterek ‘Bu çalışmalarında bizlerden desteklerini esirgemeyen İl Müdürü Cemil Çağlar ve tüm şube müdürlerine emekleri ve destekleri için teşekkür ediyorim. Şampiyonayı başarı iletamamlayan antrenör arkadaşım Muammer Kaya ve ekip arkadaşlarım Derya Tuncal, Sedef Kuşgöz, Ergün Erkocak ve Halit Yıldırım olmak üzere sporcumuzun ailesine partner arkadaşlarıma takımımızın milli sporcu abi ve ablalarına tabiki özellikle kendinden iki yaş büyüklerle mücadele edip Türkiye üçüncüsü olan Derin Mülazım’ı gönülden tebrik ediyorum ve başarılarının artarak devamını diliyorum’ dedi.