Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, TGRT Haber'de yayımlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı Tek Mikrofon programında açıklamalarda bulundu.

1978'de Ülkü Ocaklarına girdiğini söyleyen Destici, BBP eski lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nu kendisine daha yakın hissettiğini belirtti. Destici, "Muhsin Yazıcıoğlu MHP'de çok seviliyordu" diye konuştu.

"BÜTÜNLÜK OLSA YÜZDE 40 OY ALINIR"

"İslam'sız Türk milliyetçiliğinin içi boştur" diyen Destici, "Müslümanlar hepsi kardeş. İslam'sız bir ülkücülük yoktur. Bütünlük olsa milliyetçiler yüzde 40 oy alır. Milliyetçi-muhafazakar bir parti rahatlıkla yüzde 40'ı geçebilir. İYİ Parti merkeze oynayan bir partidir. Bütün Türkleri bir ülke altında toplamak zor. Türk devletleri teşkilatı arasında vize kaldırılsın. Milliyetçiler gerektiğinde bir araya gelecektir. İslamla problemi olan milliyetçi değildir." ifadelerini kullandı.

"TUZAKLARA DÜŞMEMEMİZ LAZIM"

Destici'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Hiçbir zaman Atatürk'ü ayrışma noktası olarak görmedik. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu. Bizim için ne problemi olabilir? İlahiyat Fakültelerinde kız öğrencilerinin başları zorla açtırıldı. Bizim uyanık olmamız lazım. Bu tür tuzaklara düşmememiz lazım. Atatürk bizim değerimiz. Tartışmaya çekmek ona haksızlık olur. Fatih Sultan Mehmet nasılda Atatürk de öyledir.

Bizim güvenliğimiz PKK elebaşı ve ipini tutanlaradır. Bir PKK yok. Kandil'de var, Suriye'nin kuzeyinde var. Avrupa'da var. DEM Parti ve STK'ların temsil ettiği PKK var, İmralı var. Bizim Kürt sorunumuz yok. Şuanda PKK sınırları içinde PKK yok. Ayrılıkçı siyaset sorunumuz var. Trilyonlarca doları terörle mücadeleye harcadık. Teröristlerle tokalaşarak iç birliğimizi sağlayamayız. Tam tersine iç cephemizi daha güvensiz hale getiririz. Biz Viyana Savaşı'nda niye bozguna uğradık. Hainlerle müzakere ederek terörü yok edemeyiz. PKK ile birlikte CENTCOM da Suriye'den çıkmalıdır."

"DEPREM BAKANLIĞI KURULMALI"

Asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesindeki izlenimlerini de paylaşan Destici, "Malatya'da bir depremzede ile tanıştık. Bir yandan ağlamak istiyorsun. Bir yandan hayata tutunuşunu görünce seviniyorsun. Tespihimi hediye ettim. Deprem bölgesinde yapılan çok şey var. 2 yılda 200 binden fazla konut yapmak kolay değil. Deprem Bakanlığı kurulmalı. Türkiye'nin bir afet başkenti olmalıdır. Kadınlarımıza da pozitif bir ayrımcılık yapılmalıdır. Allah bir daha yaşatmasın. Devlet millet elbirliğiyle yaralarımızı sarabiliriz."