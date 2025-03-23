Teknoloji hayatımızın her alanına hızla girerken, bankacılık sektöründe de taşlar yerinden oynuyor. Artık birçok işlem bankaya gitmeden, telefon ya da bilgisayarla kolayca yapılabiliyor. Bu değişim, özellikle Avrupa’da geleneksel bankacılık anlayışını giderek ikinci plana itiyor.

İşte tam bu noktada, Avrupa’nın bankacılık devlerinden Santander’den önemli bir adım geldi. Dijital dönüşüm nedeniyle İngiltere genelindeki şubelerini azaltacağını duyuran banka, sektörde büyük yankı uyandırdı.

95 ŞUBE KAPANIYOR, 750 KİŞİNİN İŞİ TEHLİKEDE

Santander, İngiltere genelinde faaliyet gösteren 444 şubesinden tam 95’ini kapatma kararı aldığını açıkladı. Bu durum, banka çalışanları açısından da endişe yaratıyor çünkü yaklaşık 750 kişinin işsiz kalma ihtimali var.

Banka yetkilileri, kapanış kararının kolay olmadığını ve müşterilerin bu durumdan en az düzeyde etkilenmesi için titizlikle planlama yapıldığını belirtiyor.

Santander’in İngiltere’deki şube sayısı kapanışların ardından 349’a düşecek. Bu şubelerin 290’ı tam kapsamlı hizmet vermeye devam edecek. Ayrıca, mevcut şubelerden 36'sında çalışma saatleri azaltılırken, 18 şubede yalnızca tezgah hizmetleri sunulacak. Banka bunun yanında, müşterilerinin farklı ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla beş adet yeni çalışma alanı oluşturacağını da duyurdu.

Görünen o ki bankacılıkta dijital dönüşüm, büyük ve köklü kurumları bile radikal kararlar almaya zorluyor. Bu süreçte bankaların müşterilerini yeni döneme hazırlaması ise önemli bir sınav olacak gibi görünüyor.