Tahmini Okuma Süresi: dakika

Gümrük Muhafaza ekipleri ve MİT tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda Hatay'da piyasa değeri 500 milyon lira olan yaklaşık 1,2 ton "captagon" cinsi uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından gerçekleştirilen operasyonda 1 ton 197 kilogram captagon cinsi uyuşturucu hap ele geçirildi.

PİYASA DEĞERİ 500 MİLYON LİRA

Operasyonla ilişkin Ticaret Bakanı Ömer Bolat, X sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bolat, Gümkrük Muhafaza ekiplerinin operasyonlarına hız kesmeden devam ettiğini belirterek "Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince transit işlem gören bir konteynerde 1 ton 197 kilogram ve yaklaşık 500 milyon lira değerinde captagon cinsi uyuşturucu hap ele geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.

"GÖZ AÇTIRMIYORUZ"

Operasyonun MİT ile ortak genişletilerek 3 kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaşan Bolat, "Ticaret Bakanlığı olarak uyuşturucuyla mücadelede sadece ülkemizde değil, bölgesel çapta da uyuşturucu şebekelerine göz açtırmıyoruz."

Bolat, kaçakçılıkla mücadelede kararlı duruşunu bir kez daha sergileyen Gümrük Muhafaza ekiplerini tebrik ederek başarıyla gerçekleşen operasyona katkı sunan MİT'e teşekkür etti.

TGRT HABER