DEVA Partisi Aday Tanıtım Toplantısı’nda Genel Başkan Ali Babacan tarafından mevcut il başkanı Yunus Emre Özdemir Çorum Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.

Aday tanıtım toplantısında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Çorum Belediye Başkan Adayının Yunus Emre Özdemir olarak açıklarken, Özdemir’den boşalan İl Başkanlığı koltuğuna DEVA Partisi Mevcut Kadın Politikaları Başkanı Zehra Sucu Benli’nin getirildiğini söyledi.

Buna göre DEVA Partisi’nin açıklanan Belediye Başkan Adayı Yunus Emre Özdemir, Aslen Çorum Merkeze bağlı Şeyhhamza köyü nüfusun kayıtlıdır ve Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 10 yıldır Çorum Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık mesleğini icra eden Özdemir, evli ve 1 kız çocuğu babasıdır.