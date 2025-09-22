Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Sungurlu’ya davet etti.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı ile Genel Başkan Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret eden Başkan Muhsin Dere, hafta sonu yapılacak açılış, temel atma ve yağlı güreş programlarına davet etti.

BAHÇELİ, SUNGURLULULARA SELAM GÖNDERDİ

Belediye Başkanı Muhsin Dere, Bahçeli’nin Sungurlululara selam gönderdiğini ifade ederek, “Bilge Liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli Beyefendiyi makamında ziyaret ettik. MHP Genel Sekreter Yardımcımız ve Çorum Milletvekilimiz Sayın Vahit Kayrıcı ile birlikte saygıdeğer Genel Başkanımızı makamında ziyaret edip bu hafta sonu gerçekleştireceğimiz Açılış-Temel Atma-Güreş programlarımızın davetiyesini takdim ederek hemşehrilerimizin selamlarını ilettik. Muhterem Genel Başkanımızın da tüm hemşehrilerimize selamlarını bu vesileyle iletmek istiyorum. Nazik kabulleri, Sungurlu'muza olan ilgileri ve destekleri için Sayın Genel Başkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Rabb'im başımızdan eksik etmesin.” dedi.