Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çorum 'da ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Yapımı devam eden 200 yataklı devlet hastanesi inşaatını gezen Memişoğlu, yüklenici firmadan hastanenin son durumu hakkında bilgi aldı.

2026 yılında tamamlanması planlanan devlet hastanesinin bir an önce yetiştirilmesi talimatında bulunan Bakan Memişoğlu, devlet hastanesinin Çorum'un sağlığı için önemine vurgu yaptı.

Hastane inşaatında çalışan işçilerle de sohbet eden Memişoğlu, hatıra fotoğrafı çektirdi.