AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı beraberinde AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç ile birlikte, eski devlet hastanesinin yerine yapılan Yeni Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Ahlatcı, inşaat sahasını gezerek yetkililerden hastanenin son durumu hakkında bilgi aldı.

Ahlatcı; "Her alanda olduğu gibi sağlıkta da parlayan yıldız olan şehrimize kazandırdığımız bu büyük sağlık yatırımının her aşamasını, Çorumlu hemşehrilerimizin en modern şartlarda hizmete kesintisiz erişimi için adım adım takip ediyor, sahadaki çalışmaları titizlikle hızlandırıyoruz." dedi

200 yataklı yeni Devlet Hastanesi'nin 2029 yılına yetiştirilmeye çalışılıyor.