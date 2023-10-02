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Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Başkanı Ümit Er ve partililerle birlikte sembolik olarak Devlet Hastanesi’nin temelini attı.

Tuğla ve çimento alarak hastaneye giden Tahtasız, Devlet Hastanesi’nin bir türlü ihalesinin yapılamamasını protesto ederek, iktidarı eleştirdi.

Hastane ihalesini bakanlığın neden aynı şartname ile yaptığını soran Tahtasız; “Çorumlular bir an önce Devlet Hastanesi’ne kavuşmak istiyor. Çorumlular artık aylarca sıra beklemek istemiyor. Tedavi için Ankara’ya gitmek istemiyor. Çorum’da doğmuş büyümüş, bu şehrin bir evladı olarak ben de Çorumlu hemşehrilerimizin bu haklı talebini bir kez daha yüksek sesle dile getiriyorum. Madem öyle biz temeli atalım, gerisini iktidar halletsin dedik ve bugün burada toplandık. Biz şimdi AKP iktidarının yaklaşık 7 yıldır yapamadığını yaparak, temsili bir temel atma töreni yapacağız. Gelsinler bizim attığımız temelimizin üstüne hastaneyi inşa etsinler. Verdiği sözleri yutmasınlar. Halkımızı daha fazla kandırmasınlar.” dedi

Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tek başına Çorum’un ihtiyacını karşılayamadığını aktaran Tahtasız; “İlimizde toplam uzman hekim sayışımız 315 kişi. Yani bir doktora 1680 kişi düşüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da önergemize verdiği cevapta “Çorum’da doktor eksiği yok, sağlık hizmetlerinde aksama yaşanmıyor” diyor. Sayın Bakan gelsin Çorum’un sokaklarında gezsin, vatandaşlara sorsun sağlık hizmetlerinden memnunlar mı diye? Sayın Bakan gelsin Çorum’da neden devlet hastanesi yok diye bi sorgulasın. Sayın Bakan ya yanlış bilgilendiriliyor ya da Çorum’dan bi haber. Bu mu sağlıkta devrim? Vatandaşlarımız ultrason, emar için aylar sonrasına sıra alabiliyor. Keza ameliyatlar için de durum aynı. Hepinizin bildiği gibi iktidarın meşhur müteahhitleri var. Türkiye’deki bütün ballı ihaleleri bu müteahhitler alıyor. Çorum Devlet Hastanesi ihalesinde rant yok diye mi kimse girmiyor? Bakanlık neden ısrarla aynı şartname ile ihale yapıyor?” ifadelerini kullandı.