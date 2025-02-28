Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşcu, terörist başı Abdullah Öcalan’ın PKK’ya silah bırakın yönündeki çağrısını değerlendirdi.

PKK silah bıraksa ne olur? Bırakmasa ne olur?’ diyen Kuşcu;

“Suriye’nin kuzeyinde YPG ve PYD’nin oluşturduğu 150 bin kişik bir ordu var. Bunlarda sadece ağır silahlar var. Uçak ve tank yok. Dolayısıyla böyle bir yapılanmanın olduğu bir yerde PKK silah bıraksa ne olur? Bırakmasa ne olur? Tabi ki şehit ailelerinin de bizlerin de canımız acımıştır. Devletin bu şekilde bir terör elebaşını muhatap almasını doğru bulmuyoruz.” şeklinde konuştu