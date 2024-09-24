Çorum Belediyesi, OSB artıma tesisinde yaşanılan arızanın giderilmesi için yapılacak çalışma nedeniyle şehir genelinde su kesintisi uygulanacağını açıkladı.

12 SAAT SÜRECEK

Çorum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “OSB içme suyu arıtma tesisimizde yaşanan arızadan dolayı 25 Eylül’ü 26 Eylül’e bağlayan gece bakım ve onarım yapılacaktır. Bu çalışmadan vatandaşlarımızın en az sürede etkilenmesi için bütün planlamalar ve hazırlıklar yapılmıştır. Bu süreçte şehrimizin genelinde 26 Eylül saat 12.00’ye kadar su kesintileri yaşanabilir. Vatandaşlarımızın gerekli önlemleri almaları önemle duyurulur” ifadelerine yer verildi.