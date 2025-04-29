Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 5 Mayıs 2025 Pazartesi gününden itibaren polikliniklerde kiosk sistemi uygulama girecek.

Yapılan açıklamaya göre; poliklinik hizmetlerinin daha düzenli, kurumsal ve erişilebilir şekilde sunulabilmesi amacıyla polikliniklerde kiosk sistemi devreye alınacak.

Bu uygulama ile hastalara sabah saatlerinde verilen muayene sıraları, poliklinik girişlerinde yer alan kiosk cihazları üzerinden alınabilecek. Kiosk cihazlarından sıra alma işlemi sabah saat 07:30’da başlayacak.

Her vatandaş kiosk cihazı üzerinden yalnızca bir kişi için muayene sırası alabilecek. Sıra alma işlemlerinde sadece yeni kimlik kartları geçerli olacak. Kiosk cihazlar, poliklinik ana girişlerine kolay erişilebilir ve görünür alanlara yerleştirildi.

Hastaların yeni kimlik kartları ile başvurmaları ve sadece bir kişi adına sıra almaları hususunda gösterecekleri hassasiyet, sağlık hizmetlerinin etkin ve adil sunumu açısından büyük önem taşıyor.

BAŞHEKİM NE DEDİ?

Konuya ilişkin açıklama yapan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Erdal Komut, hastanede sağlık hizmetine erişimin kolaylaştırılması amacıyla çok yönlü çalışmalar yürütüldüğünü, poliklinik hizmetlerinin kurumsal bir yapıya kavuşturulması, hasta kabul ve muayene kapasitesinin artırılması ve girişimsel işlemlerin geliştirilmesi amacıyla çeşitli düzenlemelerin hayata geçirildiğini, kiosk sisteminin bu çalışmaların önemli bir parçası olduğunu söyledi.

‘DAHA VERİMLİ OLACAK’

Hastaların kiosklardan sıra alma sürecinde hazırlanan yönergelere, bilgilendirici video ve görsellere ve görevli personelin yönlendirmelerine dikkat etmelerini isteyen Komut, bu sayede sistemin daha verimli çalışacağını ve ihtiyaçlara göre geliştirileceğini kaydetti.