Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez “Holep” (Lazerle Prostat Ameliyatı) yöntemiyle prostat ameliyatı yapıldı.

Üroloji Kliniği tarafından alanında uzman hekimler tarafından başarıyla gerçekleştirilen ameliyat ile bir hasta sağlığı kavuştu.

HoLEP Nedir?

HoLEP, iyi huylu prostat büyümesi (BPH) olan hastalarda uygulanan kapalı (kesi yapılmadan) bir lazer ameliyatıdır. İdrar yapmada zorlanma, sık idrara çıkma, gece sık tuvalete kalkma gibi şikayetlere neden olan prostat büyümesinde etkili ve kalıcı bir tedavi yöntemidir.

Bu yöntemin sağladığı avantajlar:

• Daha az kanama

• Daha az ağrı

• Daha kısa hastanede kalış süresi

• Günlük hayata daha hızlı dönüş

• Büyük prostatlarda da yüksek başarı

İyi huylu prostat büyümesi, özellikle ileri yaş erkeklerde yaşam kalitesini ciddi şekilde düşüren bir hastalıktır. HoLEP yöntemi sayesinde hastalarımıza daha güvenli, daha konforlu ve uzun vadede etkili bir tedavi sunabiliyoruz. Bu ameliyatın hastanemizde ilk kez gerçekleştirilmiş olması bizim için önemli bir adımdır. Hastanemiz Üroloji Anabilim Dalı, teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakından takip ederek bölgemizde referans merkez olma hedefiyle çalışmalarını sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın en güncel ve güvenli tedavi yöntemlerine kendi şehirlerinde ulaşabilmesi öncelikli hedefimizdir.