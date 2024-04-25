Meteoroloji Çorum'a yine kuvvetli lodos uyarısında bulundu.

Çorumlu genç dere yatağında ölü bulundu Çorumlu genç dere yatağında ölü bulundu

Geçtiğimiz Cumartesi günü kuvvetli rüzgarın hatayı olumsuz etkilediği Çorum'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için yine uyarıda bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre; 25 Nisan 2024 Perşembe günü orum, Amasya, Kastamonu, Tokat ve Sinop genelinde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden (lodos) kuvvekli (40-70 km/saat), yüksek kesimlerde yer yer kısa süreli fırtına (70-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gbi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.