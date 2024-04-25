Meteoroloji Çorum'a yine kuvvetli lodos uyarısında bulundu.

Geçtiğimiz Cumartesi günü kuvvetli rüzgarın hatayı olumsuz etkilediği Çorum'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için yine uyarıda bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre; 25 Nisan 2024 Perşembe günü orum, Amasya, Kastamonu, Tokat ve Sinop genelinde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden (lodos) kuvvekli (40-70 km/saat), yüksek kesimlerde yer yer kısa süreli fırtına (70-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gbi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.