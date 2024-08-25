Geçtiğimiz sene kasım ayında vergi kaçakçılığı ve kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat, 18 Ağustos'ta MASAK raporunun ardından tahliye edildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dilan Polat'ın tahliye edilmesiyle ilgili ilk kez konuştu.

"GELEN RAPORA GÖRE KARAR VERİLDİ"

CNN Türk'te Hakan Çelik'in konuğu olan Yılmaz Tunç, Polat'ın tahliyesiyle ilgili yargı sistemine güvenilmesi gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi: "Savcılarımız bu soruşturmayı titizlikle yürüttüler. Burada, özellikle kara paranın aklanması suçu, yasa dışı bahis, bu suçlar mali suçlar, vergi suçları. Bunlarla ilgili yargının özellikle başvuracağı kaynak ve araştırılmasını bilirkişi sıfatıyla teknik raporları alabileceği yer MASAK. MASAK'tan gelen ön raporlarla bir soruşturma ilerletildi. Sonrasında detaylı inceleme MASAK tarafından yapıldı. MASAK raporları, orada belirtilen hususlar çerçevesinde mahkemenin vermiş olduğu bir karar söz konusu.

"ŞÜPHELİLERİN HEPSİ SERBEST BIRAKILMADI"

Dosyada şüphelilerin hepsinin serbest bırakılması gibi bir durum söz konusu değil. Dosyanın içeriğiyle ilgili bilgisi olmadan 'Neden serbest kaldı? ya da 'Neden tutuklandı?' şeklindeki ifadelere varmak, bunları söylemek doğru olmaz. Burada yargıyı serbest bırakalım, yargı işlesin. Suç şüphesiyle bu soruşturma açılmıştır ve dava da açıldığına göre birtakım kuvvetli deliller ortada. Kimin o dosya kapsamında tutukluluğunun devam edeceğine, kimin devam etmeyeceğine de ortaya çıkan deliller ışığında, bilirkişi raporları, MASAK raporları çerçevesinde karar verecek olan yargı."