Gazetemiz personellerinden Barış Sol’un kızı Dilara Sol, Sercan Akman ile dünyaevine girdi.

Barış-Keziban Sol çiftinin kızı Dilara Sol, Fethi-Mine Akman çiftinin oğlu Sercan Akman ile evlendi.

Dün akşam Altınkaya Arena Düğün Salonu’nda gerçekleşen düğün törenine Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın, Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray ve çok sayıda davetli katıldı.

Genç çiftin nikahını Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın kıyarken, nikah şahitliklerini ise önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü ile Leyla İlter Hayran yaptı.

Hakimiyet, Dilara-Sercan çiftini kutlar, ömür boyu mutluluklar diler.