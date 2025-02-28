2. Puduhepa Kadın Kültür Günleri etkinlikleri kapsamında Çorum Belediyesi’nin davetlisi olarak Çorum’a gelen Yazar Dilek Cesur kadınlarla bir araya geldi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında düzenlenen 2. Puduhepa Kadın Kültür Günleri’nin kapanış konuğu Yazar Dilek Cesur oldu.

Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen “Kadın Başına Başarmış Kadınlar” konulu konferansa ilgi yoğun oldu.

Konuşmasında kendi hayatından kesitler de anlatan Dilek Cesur kadınlardan kendilerine inanmalarını ve başarmak için mücadele etmeleri gerektiğini aktardı. Cesur’a konferansının ardından Çorum Valisi Ali Çalgan’ın eşi Halide Çalgan ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın tarafından çiçek ve hediye takdim edildi.

Yazar Dilek Cesur konferansın ardından kitaplarını imzaladı, okurlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.