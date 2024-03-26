Çorum'da din görevlileri arası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerimi Güzel okuma yarışmaları yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca "2024 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmaları" müftülüklerce gerçekleştiriliyor.

Din görevlilerinin yeteneklerinin geliştirilmesi ve planlı çalışma alışkanlığının kazandırılması amacıyla yapılan Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmaları" ilimizde de gerçekleştirildi.

Çorum Müftülüğü Toplantı Salonunda yapılan yarışmaya, Çorum il merkezi ve köylerinde görev yapan imam hatip ve Kur’an kursu öğreticileri katıldı.

Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer başkanlığında oluşturulan sınav komisyonunda; İl Müftü Yardımcıları Adem Aygül, Fatih Kaya, Fazıl Saraç ve İl Vaizi Mustafa Tarık Koça yer aldı.

İl Müftüsü Muharrem Biçer yarışmacıları tebrik ederek başarı dileklerinde bulundu.