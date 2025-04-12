Çankırı’da dün başlayan midi kızlar grup birinciliğinde temsilcimiz Dinamikspor ilk maçından galibiyet ile ayrıldı.

Dinamikspor ilk maçında Sorgun Belediyespor’u 3-0 yendi.

Dört takımın mücadele ettiği midi kızlar grup birinciliği Çankırı Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu’nda başladı.

Dinamikspor takımı ilk maçında rakibi önünde zorlanmadı ve 3-0 galip gelerek iyi başlangıç yaptı.

Dinamikspor grupta ikinci maçında birincilik yolundaki güçlü rakibi TVF Spor Lisesi İhtisas kulübü ile saat 10’da karşılaşacak. Bu maçı kazanan takım grup birinciliği yolunda rahatlayacak. Temsilcimiz son maçında ise yarın saat 10.00’da Çankırı Zirvespor ile karşılaşacak ve grup maçlarını tamamlayacak.