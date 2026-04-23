Kulüplü Küçük Kızlar Voleybol grup birinciliğinde Dinamikspor ilk maçında Çankırı Gençlikspor’u 3-0 yenerek gruba iyi başladı.

Atatürk Spor Salonunda dört takımın mücadelesi ile başlayan grup birinciliğinde saat 13’de ÇorumDinamikspor ile Çankırı Gençlikspor takımları karşılaştı. Dinamikspor takımı rakibi önünde baştan sona kadar üstün bir oyun sonunda 3-0 galip gelerek iyi başlangıç yaptı. Temsilcimiz 52 dakika süren maçta rakibini 25-16, 25-11 ve 25-16’lık skorla 3-0 yenmeyi başardı.

Grubun ikinci maçında ise Yozgat Merkez Ortaokulu ileAnkana Ufuk Üniversitesi Üçpasspor kulubü karşılaştı. Ankara temsilcisi maçı zorlanmadan 3-0 kazandı. Grupta ikin günde bugün saat 13’de Dinamikspor ile Yozgaz Merkez Ortaokulu ile karşılaşırken saat 15’de ise Ankara Ufuk Üniversitesi ile Çankırı Gençlikspor maçları oynanacak, Grupta heyecan yarın oynanacak iki maçla sona erecek ve yarı final grubuna yükselen takım belli olcak.