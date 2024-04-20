31 Mart yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden belediye başkanı seçilen ilçe ve belde belediye başkanları, CHP tarafından Ankara’da düzenlenen Yerel Yönetimler Çalıştayı’na katıldı.

Çorumlu Belediye Başkanlarına CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz da eşlik ederken, çalıştay öncesi Anıtkabir ziyaret edilerek, Atatürk’ün huzurunda saygı duruşunda bulunuldu.

Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci ve Aşdağul Belediye Başkanı Şenol Öncül’ün hazır bulunduğu çalıştaya, CHP’nin Türkiye genelinde kazandığı tüm büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanları katıldı.

Çalıştayda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tüm başkanlara görevlerinde başarılar diledi. Yerel yönetimlerin yeni dönemine ilişkin konuşan Özel, ölçme-değerlendirme sistemini odak noktası haline getireceklerini kaydetti.

Özel, "Belediyelerin 3'er, 6'şar aylık ve birer yıllık karnelerini ölçme-değerlendirme yöntemiyle çıkarıp, sizinle paylaşacağız. Doğru yapanı örnek göstereceğiz, yanlış yapanı doğruya sevk edeceğiz. İbre yukarı ise devam edeceğiz, aşağıdaysa mutlaka yanlıştan döneceğiz" dedi.

Özel ayrıca, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra dillendirilmeye başlanan erken seçim tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

Olası erken seçim çağrısına kapıyı kapatan Özgür Özel, "Oylarımızı kalıcılaştırmalıyız. Erken seçim çağrısı yapmak seçmenle akdi bozmak demektir" ifadelerini kullandı