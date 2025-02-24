Çorum Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Muzaffer Kara ve Dünya Çorumlular Konfederasyon Genel Başkan Yardımcısı Bekir Yalkan yeni açılan Şehit Ömer Emiroğlu Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dt. Abdullah Paydar’ı ziyaret etti.

Dt. Abdullah Paydar yeni açılan hastane binasında doktor kadrosunda eksik olmadığını belirterek, her katta diş filmi çekim odası olmasından hastaların kısa sürede filmlerinin çekildiğini ve bu sayede tedavi sürecinin hızla ilerlediğini belirtti.

Paydar, hastanede, Acil Poliklinik, Poliklinik, Diş Hastalıkları Periodontoloji, Protez Hizmetleri, Restotif Diş Tedavisi, Ortodonti, Çocuk Diş Hekimliği Pedodonti ve Ağız Diş Cerrahi klinikleri bulunduğunu ifade etti.

Dernek Başkanı Muzaffer Kara, Çorum Şehit Ömer Emiroğlu Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi yönetim ve doktorlarına çalışmalarında başarılar diledi.

Dünya Çorumlular Konfederasyon Genel Başkan Yardımcısı Bekir Yalkan da hastanenin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.