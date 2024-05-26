Burdur Devlet Hastanesi'nde diyaliz tedavisi gördükten sonra evlerine giden hastalar, bulantı ve kusma şikayeti ile tekrar hastaneye döndü. Durumları ağırlaşan bazı hastalar, çevredeki hastanelere sevk edildi.

DİYALİZE GİREN HASTALAR TEK TEK RAHATSIZLANDI

Burdur Devlet Hastanesi'nde diyaliz tedavisi alan hastalardan bazıları bulantı ve kusma şikayeti ile hastaneye geri geldi. Hastalardan bazılarının durumunun ağırlaşması üzerine Burdur Devlet Hastanesi yetkilileri tarafından gün içinde diyaliz alan hastalar aranarak ambulanslarla hastaneye getirildi.

AMBULANSLARLA ÇEVRE HASTANELERE SEVK EDİLDİLER

Durumu ağırlaşan18 hasta ambulanslarla Afyonkarahisar, Bucak, Isparta ve Antalya'daki hastanelere sevk edildi. Bazı hastaların entübe olduğu öğrenildi. Antalya'ya sevk edilen hastanın eşi Abdurrahman Gül, "Diyalize geldik sabah iyiydik. Diyalizden sonra da iyiydik eve gittik, yemek yedik. Uyuyordu. Hemşireler aradı durumunu sordu hastaneye geldik" dedi.

KRİZ MASASI OLUŞTURULDU, BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Konuyla ilgili kriz masasının oluşturulduğu ve Burdur Valisi Türker Öksüz ile İl Sağlık Müdürü Murat Erk'in katıldığı durum değerlendirme toplantısının yapıldığı bildirildi. Erk, hastanede inceleme yapıp, yetkililerden bilgi aldı. Sağlık Bakanlığı tarafından da idari soruşturma başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Konuya ilişkin Burdur Valiliği'nden de açıklama geldi. Valilik, diyaliz merkezinin kapatıldığını belirtirken, açıklamada da şu ifadelere yer verdi: "Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesinde 25 Mayıs 2024 Cumartesi günü toplam 31 hasta diyalize girmiştir. Diyaliz işlemi tamamlanıp eve nakli sağlanan hastalardan bazılarının baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı ve nakil aracından inememe tarzı şikayetleri ile hastaneye başvurmaları üzerine, gün içerisinde diyalize giren tüm hastalara ulaşılarak, hastaneye geri çağrılmıştır.

Geri çağrılan 31 hastaya Burdur Devlet Hastanesi Acil Servisinde ilk müdahaleleri yapılarak, 8'i Antalya İli, 4'si Afyonkarahisar İli, 3'ü Isparta İli, 4'ü Bucak İlçesi ve 4'ü şehir merkezinde bulunan özel diyaliz merkezi olmak üzere toplam 23 hasta çevre hastaneler ve diyaliz merkezlerine sevk edilmiştir.

DİYALİZ MERKEZİ KAPATILDI

Önlem olarak Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi kapatılmış, adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Süreç ve hastaların durumu yakından takip edilmekte olup, tedavileri devam eden hastalarımıza acil şifalar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."