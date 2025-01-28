Diyanet-Sen üyeleri, Diyanet İşleri Başkanlığı önünde ‘maaş promosyon ihalesine' tepki gösterdi.

Diyanet Sen Genel Başkanı Çorumlu hemşehrimiz Ali Yıldız, "Rekabet şartlarının ve Diyanet çalışanlarının lehine en yüksek faydanın sağlanmadığı, günümüz ekonomik şartları ile bağdaşmayan maaş anlaşma ihalesini kabul etmeyeceğimizi buradan beyan ediyoruz” dedi.

DİYANET ÇALIŞANLARINDAN 'PROMOSYON' TEPKİSİ

Diyanet-Sen üyeleri, Diyanet İşleri Başkanlığı önünde maaş promosyon ihalesi süreciyle ilgili açıklama yaptı.

ELLERİNDE DÖVİZ TAŞIDILAR

Diyanet çalışanları, "Maaş anlaşma ihalesinde yanlışta ısrar edilmesin. Yeni mağduriyetler yaşanmasın" yazılı pankart açarak 'Sadaka miktarı hediye istemiyoruz' çağrısında bulundu.

"Katılım bankaları kazanıyor, DİB çalışanları kaybediyor"

Sendika üye ve temsilcileri eylemde, 'Yetersiz hizmete mecbur değiliz', 'Diyanet çalışanlarını mağdur eden hiçbir teklifi kabul etmiyoruz', 'Maaşımı çekmek için 400 km yol gitmek istemiyoruz' 'Maaş anlaşmasında rekabet şartları sağlansın' şeklinde pankartlar açtı.