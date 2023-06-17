FATİH BATTAR

Ankara yolu üzerinde faaliyet gösteren Dizsan Otomotiv Scania Bayii, sektörünün önemli markalarından olan Eco Frigo’nun bayiliğini ve yetkili servisini aldı.

Güçlü dünya markalarını yanına alan ve firmalarının Ankara'dan Doğu Karadeniz'e kadar tüm hinterlant içerisinde Scania servisliğindeki güçlü yanını treyler ve alt yapı ile daha da güçlendiren Dizsan Otomotiv, dünya standartlarına uygun frigorifik, insüle kamyon ve yarı römork üst yapıları üreten Eco Frigo’nun bayiliğini de yapacak.

Dizsan Otomotiv bünyesinde hizmet verecek Eco Frigo için açılış töreni düzenlendi.

Törene Eco Frigo Yönetim Kurulu Başkanı Murat Işık, Dizsan Otomotiv Scania Bayii Şirket Müdürü Abdullah Çoban, Eco Frigo yetkilileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Dizsan Otomotiv Scania Bayii Şirket Müdürü Abdullah Çoban; “Scania yetkili servis hizmeti veren firmamız, 3 yıldır almış olduğumuz gelişim ve büyüme kararlarımızla Treyler grubunda Schmitz, Krone, Tirsan, Wabco, Thermoking yetkili servisliğinden sonra ürettiği ürünlerin %85'ni Avrupa ve İsrail'e ihraç eden, en güçlü frigo treyler markası Eco Frigo'yu firma bünyemiz içerisine satışını ve yetkili servisliğini katmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.” dedi

Dizsan olarak son 3 yılda Treyler onarım ve bakımında bölgesinin en iyi fimalarından biri haline geldiğini dile getiren Çoban; “Dizsan dünya markaları ile daha da güçlenerek alanında bilinirliğini artırmış, müşteri memnuniyeti ile kaliteli hizmet yarışında kısa zamanda hak ettiği seviyeye ulaşmıştır. Doğu Karadeniz'den İç Anadolu'ya bölgesinde profesyonel manada Frigo araç ve Treyler ürün grubunda Çorum lokasyon olarak merkez olmayı başarmıştır. Bu gurur hepimizindir. Lokasyon olarak en güçlü yönümüz, Antalya- Mersin - Ege -Samsun ve Rusya pazarı sevkiyat hattında olmamız, işimizi kendi alanında iyi yapıyor olmamız Frigo ve Treyler işinin merkezinin ilimiz Çorum olmasını sağlamıştır. Eco Frigo markamız diğer ithal Frigo araç ve treyler markalarının arasında kalitesi ile kendini fark ettirmektedir. Yerli Frigo Treyler markası olarak nitelikli ürün üretimi ve inovasyon ile ithal ürün kalite algısını yerle bir etmiştir. Bu yerli ve milli üretimimiz için gurur ve onur kaynağıdır. Bugün burada, gerek sebze meyve, gerekse et ürünleri taşımacılığında kullanımda olan ürün yelpazemizi sizlerle tanıştırmak ve buluşturmak, beğeninize sunmak istedik.” ifadelerini kullandı.

Eco Frigo Yönetim Kurulu Başkanı Murat Işık ise; “Bu işe 2008 yılında Alman firmasını satın alarak başladık. Yerimizde durmadık. 2014 yılında ilk yarı römorkumuzu yaptık ama şasemiz bize ait değildi. ‘Her noktasını biz dizayn etmiyorsak bu bizim malımız olmuyor diyerek’ 2016 yılında radikal bir karar aldık. Türkiye’de biz bu işi yapamayız dedik ve rüştümüzü yurt dışında ispatlamak istedik, Ondan sonra kendi vatanımızda kendi paydaşlarımıza bir şeyler sunalım istedik. Dünyanın 17 ülkesine ihracat yapıyoruz. Genelde Avrupa pazarındayız. Türkiye’de de yatırımımızı büyütme kararı aldık. 2022 yılında Eco Frigo şasesi, Eco Frigo kutusu ve toplam ürün olarak pazara sunduk ve Dizsan Otomotiv bu işin ilk adımını atanlardan biri oldu.” dedi