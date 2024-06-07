Çorum'un Dodurga ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu sergisi açıldı.
Belediye Kongre Merkezi'nde düzenlenen sergiye Kaymakam Hakan Vatansever, Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özüdoğru, daire amirleri, kurum müdürleri, vatandaşlar, öğrenciler ve kursiyerler katıldı.
Sergide 2023-2024 eğitim öğretim yılı süresince usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından hazırlanan ürünler yer aldı.
Sergi sonrası kursiyerler tarafından yapılan pastalar, katılımcılara ikram edildi.
Editör: Anadolu Ajansı