2. Amatör Küme’de ilk iki mücadelesi veren Dodurga Belediyesi Beyliğispor, Düvenci Belediyespor önünde gol şov yaptı ve maçı 9-3 kazanarak iddiasını devam ettirdi.

Mimar Sinan sahasında oynanan maçın ilk yarısını 4-1 önde tamamlayan Dodurga Belediye Beyliğispor ikinci yarıda da üstün oyununu sürdürdü ve rakibini 9-3 yenerek dördüncü maçında üçüncü galibeyetini aldı.

Maçın 82. dakikasında Düvenci Belediyespor Bedirhan’ın kırmızı kart görmesi ile on kişi kaldı.

Dodurga Belediye Beyliğispor dokuz golünü dört isim atarken Zafer ve Serkan üçer gol atarken Ali ise takımına iki gollük İsmail ise bir gollük katkı verdi.

Düvenci Belediyespor’un gollerininin ikisini Onur atarken bir gol ise Fehmi’den geldi.