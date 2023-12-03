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Dodurga’da yetiştirilen yöreye özgü endemik kapari bitkisi ile yine ilçede yetiştirilen Dodurga Beyi Ayvası tescillendi.

Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın’ın girişimleri sonucu, Özgün Danışmanlık aracılığıyla Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yaptığı kapari bitkisi ile Dodurga Beyi Ayvası coğrafi işaret tescil belgesi almaya hak kazandı.

TESCİL BELGESİNİ BAŞKAN AYDIN’A TAKDİM ETTİ

Özgün Danışmanlık Yetkilisi Ahmet Özcanbaz, Türk Patent ve Marka Kurumundan aldığı Coğrafi İşaret Tescil Belgesini Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın’a takdim etti.

Ürünlerle ilgili bilgi veren Özgün Danışmanlık Yetkilisi Ahmet Özcanbaz, Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde kapari bitkisinin faydalarından bahsettiğini belirterek, “Kapari, Avrupa ve Amerika’da beğenilerek tüketilen bir bitki ve kullanımı çok yaygın. Kapari’den Amerika’da 600 çeşit sos yapılıyor, yemeklerde kullanılıyor. Hindistan mutfağının da çok sevdiği bir ürün” dedi.

BİRÇOK FAYDASI BULUNUYOR

Kapari bitkisinin faydalarından da bahseden Özcanbaz, “Kapari, c vitamini, demir, kalsiyum, fosfor ve patansyum gibi vitamıin ve mineraller açısından zengin bir bitkidir. Kapari bitkisinin yaprakları, özellikle idrar söktürücü, iltihap giderici ve ağrı kesini olarak kullanılır. Ayrıca kapari bitkisi, mide rahatsızlıklarına iyi gelir ve bağışıklık sitemini güçlendirir. Çorum Belediyesi Hanımeli Yöresel Ürünler satış noktalarında da satışı yapılmakta.” diye konuştu.

Tescil alan bir diğer ürün Dodurga Beyi Ayvasının ise bölgeye has, farklı bir lezzeti olan ürün olduğunu söyledi.