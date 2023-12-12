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Çorum Doğa Koleji, Cumhuriyetin 100. yılına özel “Liseler Arası İngilizce Panel” düzenleyecek.

‘Çevre sorunları’ temalı panel 9 okulun katılımıyla 15 Aralık Cuma günü 09.30 ile 16.00 saatleri arasında Devlet Tiyatro Salonu’nda yapılacak.

Çevre dostu yaklaşımları, yoğun İngilizce programı ve ekoloji fark dersi ile eğitimde fark oluşturduklarını belirten Doğa Koleji İdari Koordinatörü Fatih Yanılma, etkinlikte 9 önemli başlıkta çevre sorunları temalı İngilizce panel yapılacağını aktardı.

Öğrencileri yüksek donanımlı yetiştirmeye gayret gösterdiklerini belirten Fatih Yanılmaz, “Okulumuzda öğrenim gören öğrencilerimizi yüksek bir donanım ile yetiştirmeye gayret gösterdiğimiz gibi biz geniş çerçevede şehrimize ve ülkemize de katma değer sağlamak gayretindeyiz. Gelecek nesillerin yüksek bir özgüven ile kendilerini ifade edebilmeleri ve artık dünyanın ortak dili dediğimiz İngilizceyi iyi derecede bilen karşılaştıkları sorunlara çözümler üretebilen, analitik düşünebilen bir nesil inşa etmek hedefindeyiz. Bu sayede ülke olarak arzuladığımız yerde olacağımızı eğitimli, donanımlı dünyanın dört tarafına dağılmış Türk gençleri ile Cumhuriyetimizin 100. yılına ve sonraki yüzyıllara bu gençlik ile ulaşacağımız bilinci ile eğitim faaliyetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz. Çevre sorunlarına ve yabancı dillere ilgisi olan herkesi panelimizi izlemeye davet ediyoruz” dedi.