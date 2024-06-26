Hitit Üniversitesi ile özel bir firma işbirliğiyle geliştirilen makineyle blister petlerdeki (plastik ve alüminyumdan oluşan ambalaj çeşidi) atık malzemenin geri dönüşümde kullanılabilir hale gelmesinin hedeflendiği bildirildi.

Üniversitenin yazılı açıklamasına göre, kentte geri dönüşüm tesislerine yönelik makine imalatı yapan firma ile Hitit Üniversitesinin iş birliğinde, ilaç ve gıda sanayisinde yaygın olarak kullanılan bilister petlerin plastik ve alüminyum katmanlarının birbirinden ayrılarak geri dönüşüme kazandırılması amacıyla "Blister Petlerin Geri Dönüşümü Peojesi" başlatıldı.

TÜBİTAK'ın da finansal destek sağladığı proje kapsamında geri dönüşüm makinesi geliştirilmek üzere çalışmalar sürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Fatih Işık, blister petlerin plastik ve alüminyum içermesinden dolayı doğada kendiliğinden çözünemediğini, ayrıştırılmadan geri dönüşümünün de mümkün olmadığını belirtti.

Blister petlerdeki plastik ve alüminyumu ayrıştıracak bir makine üzerine çalıştıklarına işaret eden Işık, yerli imkanlarla geliştirilecek makine ile yılda 200 bin tona kadar atık blister ped ayrıştırılarak geri dönüşüm yoluyla ekonomiye kazandırılabileceğini vurguladı.

Makine ile hem geri dönüşüm sanayisine hem "sıfır atık" vizyonuna önemli katkı sağlamayı hedeflediklerine dikkati çeken Işık, "Blister petleri, ilaç sanayisinde hapların konulduğu ambalaj ya da bardak şeklindeki paket sularda ve buna benzer alanlarda yaygın olarak kullanılmakta. Bu ürün kullanıldıktan sonra geri dönüştürülemeyen, çöpe atılan bir ürün. Bu ürünü geri dönüştürülebilir hale getirerek ekonomimize ciddi katkı sağlamayı hedefliyoruz. Yerli ve milli bir ürün olması nedeniyle ülkemizin sıfır atık çalışmalarına da güzel bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Blister petleri ayrıştırmayı başardıklarında hem plastik hem de alüminyum sektörü için geri dönüştürülmüş ham madde elde etme imkanı bulunacağını anlatan Işık, "Bu tip ürünler, doğada çözünememesinden dolayı uzun yıllarda aynı şekilde kalmakta. Bunun geri dönüştürülebilmesi için mutlaka ayırt edilmesi gerekiyor. Ayırt ettiğimizde hem doğaya verilen zarar ortadan kalkacak hem de ekonomik değer ortaya çıkmış olacak." açıklamasında bulundu.

Firmanın yönetim kurulu başkanı İzzettin Akıllı ise dünyada yeşil dönüşümü hızlandırmak istediklerini, buna uygun makineler geliştirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Dünyada blister petlerin geri dönüşümüyle ilgili boşluk olduğunu fark ettiklerini anlatan Akıllı, bu alanda çözümler üretecek bir makine geliştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.