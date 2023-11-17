Küçükçekmece'de bir binada meydana gelen doğalgaz patlamasında 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. 

Dini değerlere hakaret eden şahıs tutuklandı Dini değerlere hakaret eden şahıs tutuklandı

Patlamanın meydana geldiği anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Patlama, Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Divan Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın bodrum katında meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler olay yerinde çalışmalarını sürdürürken patlama nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. 

Patlama anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. (İHA)

Küçükçekmece'de binada patlama: 1 ölü, 5 yaralı - 2