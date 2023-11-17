Küçükçekmece'de bir binada meydana gelen doğalgaz patlamasında 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.
Patlamanın meydana geldiği anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Patlama, Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Divan Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın bodrum katında meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler olay yerinde çalışmalarını sürdürürken patlama nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
Patlama anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. (İHA)