İzmir’in Torbalı ilçesindeki Barış Manço Caddesi’nde doğalgaz patlaması meydana geldi.

Bir binanın zemin katında bulunan unlu mamuller dükkanında saat 15.00 sıralarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi.

Doğalgaz kaynaklı olduğu belirtilen patlamada çok sayıda kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinden gelen ilk görüntülerde patlama etkisiyle çevredeki iş yerleri ve binalarda büyük hasar yaşandığı görüldü.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.