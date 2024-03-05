Bandırmaspor forması giyen eski Çorum FK’lı Doğan Can Davas hasret giderdi.

2017-18 sezonunda Galatasaray’dan kiralık olarak Çorum FK’ya gelen ve bir sezon kırmızı siyahlı formayı giyen Doğan Can Davas eski takımına karşı forma giydi.

Maçın son bölümünde oyuna giren Doğan Can Davas ısınma sırasında kendisi ile fotoğraf çekinmek isteyen taraftarı kırmadı.

Maç sonunda ise daha önce birlikte çalıştığı ve yakından tanıdığı Çorum FK antrenörü Kenan Aşkan ile birbirlerini tebrik ederek bundan sonraki maçlarda başarılar dileyerek ayrıldılar.